Ситибанк опроверг, что не может продать бизнес в РФ

Ситибанк опроверг сообщения СМИ о том, что он не может продать бизнес в РФ из-за проблем с передачей покупателю своей IT-системы. Об этом пишут «РИА Новости».

«Данная информация не соответствует действительности, и мы не предоставляем дальнейших комментариев. Напоминаем, что Citi действует в соответствии с объявлениями, сделанными в 2022 году о бизнесе в России», – сообщили в банке.

Ранее «Известия» писали, что у американского Ситибанка не получается продать активы в РФ по техническим причинам.

Покупатели не могут получить IT-систему, на которой выстроены все банковские процессы. На территории РФ нельзя продавать ПО и оборудование Cisco и Oracle.