Штрафа по итогам выездной проверки может не быть, если срок давности прошел

Компании по итогам выездной проверки доначислили НДС, налог на прибыль, пени по этим налогам. А вот по штрафу – решение об отказе в привлечении к ответственности. Почему такое произошло – пояснил эксперт.

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Вопрос разобрали в «Клерк.Консультациях».

Решение именно об отказе в привлечении вынесено в связи с тем, что срок давности привлечения лица к ответственности за совершение налогового правонарушения по НДС за 2018 год истек, пояснил Александр Гуров, генеральный директор «Take It Now», эксперт в области налогового контроля и проведения проверок правоохранительными органами.

Такая норма заложена в ст.113 НК РФ.

Что касается пеней, то это не санкционная мера, поэтому они подлежат начислению.

В решении также говорится, что надо внести необходимые исправления в документы бухгалтерского и налогового учета. То есть, ИФНС предлагает в бухучете убрать документы по контрагентам из решения, скорректировать учет.

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