Экономика России

Минэкономики не хочет принудительно возвращать акции российских компаний

Идея РСПП вернуть акции противоречит конституционным принципам, считают в министерстве.

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил принудительно вернуть с западных бирж российские ценные бумаги и распределить их между конечными бенефициарами. Об этом пишут «Ведомости».

Подобный механизм возвращения акций будет доступен только организациям, которые соответствуют определенным критериям.

Фактически компаниям нужно в ускоренном режиме получить статус публичного акционерного общества (ПАО)

Однако Минэкономики сообщило, что такие идеи РСПП противоречат конституционным принципам защиты права собственности и международным договорам о защите капиталовложений.

Первый замминистра экономического развития Илья Торосов уточнил, что если подобный законопроект примут, то в стране появятся ПАО, которые не соответствуют этой форме организации. Тем самым инвесторов введут в заблуждение.

Также Минэкономики напомнило о возможном введении ответных мер в отношении страны.

В конце февраля 2023 года глава РСПП Александр Шохинпредложил вернуть акции отечественных компаний с иностранных бирж, чтобы сохранить контроль над бизнесом.

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