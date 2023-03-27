Центробанк предложил отменять платные подписки в приложении банков

Банк России порекомендовал разработчикам банковских приложений добавить новую функцию, с помощью которой клиенты могут отказаться от периодических платных подписок. Об этом пишет «RG.RU».

«Это позволит исключить злоупотребления сервисов, работающих с использованием абонентских договоров и списывающих в безакцептном порядке плату за фактически не используемые услуги», - сообщили в Центробанке.

Новая возможность позволит пользователям осознанно управлять своими расходами.

Недобросовестные компании зачастую усложняют процедуру отключения подписок и подключают дополнительные услуги без ведома потребителя.

Федеральное Собрание, Центробанк и Роспотребнадзор обсуждают с общественными организациями поправки о платных интернет-подписках. Ими дополнят Закон «О защите прав потребителей».