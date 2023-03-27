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Дочерний банк ВТБ в Европе начнут ликвидировать с 1 апреля

Ликвидация займет несколько лет и начнется с 1 апреля 2023 года. ВТБ попытался поменяться активами с западными банками, но правительство Германии не одобрило сделку.

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С 1 апреля 2023 года VTB Bank Europe, дочерняя организация банка ВТБ, будет ликвидирована. Об этом пишет «Интерфакс».

«Принимая это решение, мы переходим от состояния фактической ликвидации, в котором банк уже находится с запретом на новую деятельность и прием депозитов, введенным органом банковского надзора весной прошлого года, к процессу сворачивания, утвержденному общим собранием», – сообщил генеральный директор VTB Europe Франк Хеллвиг.

Процесс ликвидации европейского банка затянется на несколько лет. Интересы вкладчиков банка защищены двухуровневой системой гарантий.

Активы VTB Bank Europe в 2021 году, когда он принадлежал ВТБ, составляли 7,3 млрд евро.

В апреле 2022 года Федеральный орган финансового надзора Германии отстранил от управления отечественный банк ВТБ. Такое решение было принято даже несмотря на то, что VTB Bank Europe не попал под санкции Евросоюза.

«Мы потеряли наш банк в Германии. Несмотря на то, что он по-прежнему носит имя ВТБ, он вне нашего управления. При этом мы оставили его в хорошем состоянии», – сказал глава ВТБ Андрей Костин.

Банк ВТБ пытался вести переговоры, чтобы обменять свою европейскую кредитную организацию на российские активы RBI. Западные банки были согласны на сделку, но правительство Германии не одобрило это решение.

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