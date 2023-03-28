Экономика России

Иностранный бизнес из недружественных стран обязали платить взнос в бюджет при продаже активов в России

Уходящие из России иностранные компании заплатят не менее 10% от половины активов.

Версия для печати

Такое решение приняли власти. Документ опубликован на сайте Минфина. Речь идет о компаниях из недружественных стран.

Обязательный взнос в бюджет такой:

  • 10% от стоимости половины активов, указанной в отчете об оценке (то есть, 5% от всех активов);
  • 10% от стоимости активов, если доли иностранцев продаются со скидкой больше 90%.

При этом в декабре прошлого года власти разрешили иностранцам выходить из российских активов при следующих условиях:

  • продажа активов с дисконтом в размере не менее 50% от их рыночной стоимости;
  • независимая оценка рыночной стоимости активов;
  • рассрочка платежа на 1 – 2 года или обязательство по добровольному в федеральный бюджет 10% от суммы сделки.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Пользователи интернета

Центробанк предложил отменять платные подписки в приложении банков

Банкам порекомендовали расширить функционал своих приложений для смартфонов. В интерфейсе будут отражаться подписки на все онлайн-сервисы, их можно будет отменить в любой момент.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Систему ЕНС срочно должны переоценить

Семь раз отмерь… Все мы знаем эту поговорку — прежде, чем что-то сделать, нужно все рассчитать и убедиться, что все делаешь правильно. Внедрение ЕНС явно такого пути не придерживалось, поэтому функционирование системы единого налогового счета будут переоценивать.

«Ночной бухгалтер». Систему ЕНС срочно должны переоценить
Читать еще