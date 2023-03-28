Иностранный бизнес из недружественных стран обязали платить взнос в бюджет при продаже активов в России

Такое решение приняли власти. Документ опубликован на сайте Минфина. Речь идет о компаниях из недружественных стран.
Обязательный взнос в бюджет такой:
- 10% от стоимости половины активов, указанной в отчете об оценке (то есть, 5% от всех активов);
- 10% от стоимости активов, если доли иностранцев продаются со скидкой больше 90%.
При этом в декабре прошлого года власти разрешили иностранцам выходить из российских активов при следующих условиях:
- продажа активов с дисконтом в размере не менее 50% от их рыночной стоимости;
- независимая оценка рыночной стоимости активов;
- рассрочка платежа на 1 – 2 года или обязательство по добровольному в федеральный бюджет 10% от суммы сделки.