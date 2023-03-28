В декларации по УСН взносы не могут быть больше налога

Таковы правила заполнения декларации.

Наш читатель был уверен, что в строках 140 – 143 надо обязательно указывать всю сумму уплаченных взносов, даже если в уменьшение идет только их часть, которую должна высчитать программа. Но это так не работает. Вычет не может быть больше суммы самого налога.

Обсуждение этого вопроса идет на нашем форуме.

ИП делает декларацию в программе «Налогоплательщик ЮЛ».

Сначала он заполнил ее так:

Программа сообщила об ошибке.

Правильно заполнять строки 140 –143 надо так:

Кстати, мы подготовили подробный разбор, как заполнить декларацию по УСН «доходы».

Срок сдачи декларации за 2022 год для ИП – не позднее 25.04.2023.