ФНС: бизнес из новых регионов должен заполнять форму № Р18003 на русском языке

Форму № Р18004 сдают те юрлица, сведения о которых были автоматически включены в ЕГРЮЛ на основании информации в соответствующих реестрах территорий.
Форму № Р18003 сдают те юрлица, сведения о которых отсутствуют в ЕГРЮЛ.
ФНС пояснила, что заполнять эти формы на украинском языке нельзя. Надо заполнять на русском языке.
Заявителями при сдаче формы № Р18003 могут выступать руководитель юрлица или иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юрлица.
Сроки представления этих форм смотрите в нашей таблице.
Сведения автоматически внесены в ЕГРЮЛ
Сведения не внесены в ЕГРЮЛ
ЛНР и ДНР
Запорожская и Херсонская области
ЛНР и ДНР
Запорожская и Херсонская области
Какую форму сдавать
Р18004
Р18004
Р18003
Р18003
Срок сдачи
31.12.2023
30.06.2024
30.06.2023
31.12.2023
Для приведения учредительных документов юрлиц, сведения о которых не внесены в ЕГРЮЛ, надо сдать такие документы:
- форму № Р18003;
- учредительный документ юрлица в новой редакции (не представляется, если ООО будет действовать на основании типового устава);
- решение об утверждении учредительного документа юрлица в новой редакции или решение о том, что юрлицо будет действовать на основании типового устава.
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