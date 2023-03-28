ФНС: бизнес из новых регионов должен заполнять форму № Р18003 на русском языке

Форму № Р18004 сдают те юрлица, сведения о которых были автоматически включены в ЕГРЮЛ на основании информации в соответствующих реестрах территорий.

Форму № Р18003 сдают те юрлица, сведения о которых отсутствуют в ЕГРЮЛ.

ФНС пояснила, что заполнять эти формы на украинском языке нельзя. Надо заполнять на русском языке.

Заявителями при сдаче формы № Р18003 могут выступать руководитель юрлица или иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юрлица.

Сроки представления этих форм смотрите в нашей таблице.

Сведения автоматически внесены в ЕГРЮЛ Сведения не внесены в ЕГРЮЛ ЛНР и ДНР Запорожская и Херсонская области ЛНР и ДНР Запорожская и Херсонская области Какую форму сдавать Р18004 Р18004 Р18003 Р18003 Срок сдачи 31.12.2023 30.06.2024 30.06.2023 31.12.2023

Для приведения учредительных документов юрлиц, сведения о которых не внесены в ЕГРЮЛ, надо сдать такие документы: форму № Р18003;

учредительный документ юрлица в новой редакции (не представляется, если ООО будет действовать на основании типового устава);

решение об утверждении учредительного документа юрлица в новой редакции или решение о том, что юрлицо будет действовать на основании типового устава.

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