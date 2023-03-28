Власти хотят запустить в России платформу электронных SIM-карт на случай санкций

Минцифры и ФСБ обсуждают разработку отечественной платформы, которая будет обслуживать электронные SIM-карты, пишут «Известия».

Пока планируется, что такая платформа в тестовом режиме заработает на территории НИИ радио: операторы связи смогут к ней подключиться и проверить, как все будет работать.

Основной риск, который видят власти и операторы связи для электронных SIM-карт – это то, что eSIM нельзя будет установить и активировать на телефонах при отключении нужного для этого иностранного оборудования.

Уже установленные eSIM работать будут по-прежнему, но вот с новыми риск будет большой. Тем более, что на рынке появляется все больше устройств, которые работают с eSIM (или даже вообще только с ней).

Такие телефоны выбирает все больше россиян. Есть статистика по регионам: например, в Пермском крае доля продажи телефонов с eSIM выросла на 8% за последний год.