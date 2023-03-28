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VK готовится к отключению YouTube и создает новый CDN-сервер

Компания начала готовиться к скачку трафика на своих платформах, которые станут альтернативой зарубежному видеосервису YouTube.

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VK вместе с крупными операторами связи создает собственный CDN-сервер, который поможет справиться с резко выросшим трафиком в случае отключения видеохостинга YouTube. Об этом пишет «Forbes».

CDN – сеть доставки контента представляет собой сеть серверов, на которых хранятся копии наиболее востребованного контента: видео, игр.

«Чтобы обеспечить комфортное пользование действующими и новыми продуктами, VK последовательно наращивает пропускную способность, в том числе и за счет расширения сети CDN», – сообщили в компании.

Собеседник Forbes считает, что VK начинает устанавливать CDN-серверы на случай блокировки YouTube. Компания готова предложить свои площадки как альтернативу зарубежной видеоплатформе.

VK намерена переманить популярных блогеров на свою площадку, тем самым дополнительно увеличить видеотрафик.

После того, как YouTube отключил блогерам монетизацию, VK может предложить им выгодные условия сотрудничества.

За 2022 год аудитория сервисов VK выросла почти на 20%, до 73 млн пользователей в день. Трафик социальной сети «ВКонтакте» увеличился в два раза.

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