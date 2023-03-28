Кредитование

Военные и их семьи получили 180 тысяч кредитных каникул, посчитал Центробанк

Клиенты банков смогли отсрочить выплату кредитов на 69,3 миллиарда рублей.

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С конца сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года банки предоставили участникам СВО и их родственникам 180 тыс. кредитных каникул. Общая сумма отсроченных платежей составила 69,3 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Только за февраль 2023 года военнослужащие и их семьи получили каникулы по 5,5 тыс. кредитов на сумму 1,8 млрд рублей.

Помимо этого, банки реструктурировали 54,8 тыс. кредитов физических лиц на 26,7 млрд рублей.

Малый и средний бизнес смог пересмотреть условия 1,8 тыс. кредитов на 48,7 млрд рублей.

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