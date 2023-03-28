Инвестиции

Депутаты предложили возместить 1,4 млн рублей прогоревшим на бирже инвесторам

Инвестиционные счета предложили защитить так же, как и банковские вклады. Сумма страхового возмещения будет формироваться за счет добровольных отчислений брокеров.

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Если брокер обанкротился, то владельцам индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) могут возместить ущерб в размере 1,4 млн рублей. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Аналогичный механизм действует со вкладчиками, которым выплачивают компенсации после банкротства банка.

В отличие от вкладов, сейчас инвестиции никак не защищены. Если у брокера отзовут лицензию, то кредиторы не смогут выдвигать свои требования.

«Поэтому мы приняли решение защитить средства индивидуальных инвесторов, которые работают через профессиональных участников рынка ценных бумаг. Если профучастник, через которого работает инвестор, обанкротится, то деньги, хранившиеся на счетах банкрота, будут возвращены инвестору в сумме 1,4 миллиона рублей», - заявил Анатолий Аксаков.

Предполагается, что страховые выплаты будут формироваться за счет добровольных отчислений профессиональных участников фондового рынка.

До конца апреля 2023 года депутаты Госдумы доработают соответствующий законопроект и подготовят его ко второму чтению. Первое чтение прошло в 2017 году.

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