Государственные ведомства

ФСИН хочет отправить заключенных на работу в «Ростех»

Эксперты считают, что идея обернется большими тратами: чтобы обеспечить изоляцию осужденных во время их работы понадобится больше охраны.

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ФСИН пытается устроить осужденных на работу в «Ростех», компании также предлагают свою продукцию и услуги. Об этом пишет «Коммерсант».

23 января 2023 года директор ФСИН Аркадий Гостев отправил главе «Ростеха» Сергею Чемезову письмо, в котором сообщил, что заключенные могут помочь госкорпорации в изготовлении и поставке продукции.

Осужденные могут шить спецодежду, изготавливать упаковку, а также строить объекты.

Партнер Criminal Defense Fir Анна Голуб считает, что при использовании труда заключенных нужно учитывать слишком много факторов: место отбывания наказания, режим содержания и тяжесть совершенного преступления.

Во время строительных работ будет проблематично сохранить полную изоляцию заключенных. Для надзора за ними потребуется в несколько раз больше конвоиров.

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