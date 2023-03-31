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Власти пересмотрели 24,5 тысячи договоров в пользу рекламного бизнеса

Региональные операторы наружной рекламы смогли продлить договоры на эксплуатацию рекламных объектов. Также им удалось снизить размер платежей и отсрочить их выплату.

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За 2022 год власти в 61 регионе продлили 22,4 тыс. договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Об этом сообщается на сайте ФАС.

В 22 регионах пересмотрели условия 2 тыс. договоров: операторам наружной рекламы снизили или отсрочили плату за размещение рекламных конструкций.

С 14 июля 2022 года действует закон, направленный на поддержку компаний, которые занимаются наружной рекламой. Его разработкой занималась Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Органы местного самоуправления получили право продлить на год договоры на эксплуатацию рекламных объектов, если они размещены на государственном или муниципальном имуществе. Рекламные компании могут попросить перенести срок платежей или снизить плату до 50% на срок не более одного года.

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