Налоговые проверки

⚖️Суд разрешил вычеты НДС по контрагентам, с которыми один IP для сдачи отчетов и общие сотрудники

Из-за счетов-фактур от нехороших поставщиков компании в ходе выездной проверки доначислили НДС, пени и штраф на сумму около 75 млн рублей. Но через суд удалось оспорить все это.

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Налоговики озвучили такие причины необоснованности вычетов:

  • аффилированность (руководители компаний-контрагентов – родственники директора);
  • отчеты в ИФНС за фирму и контрагентов сдавали с одного компьютера;
  • сотрудники во всех фирмах – одни и те же;
  • реально услуги перевозки оказывали ИП (есть их свидетельские показания, где они говорят, что все эти фирмы – по сути, одно и то же);
  • движение денег по счетам было транзитным (контрагенты потом возвращали их компании);
  • некоторые директора контрагентов – номиналы.

То, что одни и те же сотрудники иногда работали во всех этих фирмах – не нарушение. По Конституции каждый может распоряжаться своим правом на труд.

Кроме того, эти сотрудники не занимали руководящие должности в компании, то есть не могли влиять на ее деятельность, как и на деятельность контрагентов, указал суд.

Сделки между взаимозависимыми лицам не запрещены. А вся первичка у компании есть (договоры с контрагентами, УПД от них)

Что касается IP-адреса, с которого сдавали отчетность, то он определен по АИС-Налог-3. Это внутренняя база ИФНС, распечатки из которой не могут являться допустимым доказательством, заявил суд.

Также взаимосвязь через IP-адреса нельзя считать доказанной, потому что нет доказательств, что данные IP не находились в свободном доступе через WiFi. Ведь к этому WiFi могли иметь доступ разные лица. Динамический IP не годится для доказательства.

Транзит денег налоговики тоже не доказали.

Что касается номиналов, то отрицание директором контрагента факта участия в деятельности организации, не является доказательством, на основании которого можно установить факт подписания либо не подписания конкретными физлицами первичных документов.

В итоге Арбитражный суд Москвы отменил решение налоговиков (дело № А40-270650/2022). Устоит ли это решение в других инстанциях – время покажет.

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