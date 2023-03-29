ЭДО

Журнал инструктажа по охране труда в электронном виде вести нельзя. Роструд запретил

Роструд не разрешил вести электронный журнал по охране труда, даже у всех сотрудников есть электронная подпись.

Версия для печати

В Роструде объяснили, что в соответствии со ст. 22.1 ТК РФ, нельзя вести кадровый электронный документооборот бумаг, подтверждающих прохождение работником инструктажей по охране труда. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Работодатель не может вести электронный журнал с инструктажем по охране труда, даже у него и всех сотрудников есть электронная подпись.

Применять электронный документооборот также запрещено в отношении:

  • трудовых книжек,
  • сведений о трудовой деятельности работников,
  • актов о несчастных случаях на производстве,
  • приказов об увольнении.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Общество

Цитата дня. Про бедность и поддержку

За шесть лет 3,6 миллиона россиян вышли из бедности, так сообщила на совещании президента РФ с членами правительства Татьяна Голикова. Наши читатели увидели в этом некую двусмысленность. А мы решили провести опрос – как у вас с уровнем достатка?

Цитата дня. Про бедность и поддержку

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Учет и налоги в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

О наболевшем: с какими трудностями столкнулись бухгалтеры новых регионов

Как оформить сотрудника без СНИЛС, где получить ЭЦП и какой налог должен платить бизнес в переходный период – собрали самые обсуждаемые темы из Telegram-канала «Клерка» для бухгалтеров из ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области.

О наболевшем: с какими трудностями столкнулись бухгалтеры новых регионов

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить

Электронный кадровый документооборот: сложности ведения

Все больше организаций сегодня задумываются об оптимизации своей деятельности, в том числе в части внутреннего документооборота, включая кадровый. Многие компании уже активно внедряют различные информационные системы для ведения электронного документооборота.

Электронный кадровый документооборот: сложности ведения
Читать еще