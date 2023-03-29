Журнал инструктажа по охране труда в электронном виде вести нельзя. Роструд запретил

В Роструде объяснили, что в соответствии со ст. 22.1 ТК РФ, нельзя вести кадровый электронный документооборот бумаг, подтверждающих прохождение работником инструктажей по охране труда. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Работодатель не может вести электронный журнал с инструктажем по охране труда, даже у него и всех сотрудников есть электронная подпись.
Применять электронный документооборот также запрещено в отношении:
- трудовых книжек,
- сведений о трудовой деятельности работников,
- актов о несчастных случаях на производстве,
- приказов об увольнении.