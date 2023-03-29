Журнал инструктажа по охране труда в электронном виде вести нельзя. Роструд запретил

За шесть лет 3,6 миллиона россиян вышли из бедности, так сообщила на совещании президента РФ с членами правительства Татьяна Голикова. Наши читатели увидели в этом некую двусмысленность. А мы решили провести опрос – как у вас с уровнем достатка?