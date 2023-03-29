Общество

В РАНХиГС будут готовить социальных юристов. Таких больше нигде в России не учат

Законы по пенсиям, пособиям, гражданскому праву быстро меняются, и не у всех получается в них разобраться. В одном из российских университетов для этого будут готовить новых магистров – по социальной юриспруденции.

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– Профиль подготовки уникален – подобной магистерской программы нет ни в одном юридическом вузе, – говорит профессор Высшей школы правоведения Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Мария Липчанская. – Специалистов подобного рода в юридической сфере раньше целенаправленно не готовили, но объективная потребность в этом назрела.

Проходить практику социальные юристы будут в органах власти Москвы и регионов, где представлены вузы-партнеры РАНХиГС. У студентов будет возможность одновременно с юридическими компетенциями выбрать обучение по одному из дополнительных направлений. В числе таких:

  • «Государственное и муниципальное управление в социальной сфере»;
  • «Педагогика»;
  • «Конфликтология и медиация»;
  • «Психология в социальной сфере».

Пока неясно, насколько точно в цифрах будет востребована новая специальность. Все-таки для этого нужно собирать очень большую статистику: с юридическим образованием люди идут работать в самые разные отрасли. Кто-то становится адвокатом, кто-то госслужащим, кто-то штатным юристом в бизнесе. Но популярность этого вида образования действительно очень высокая.

В прошлом году глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин оценивал ежегодный прирост выпускников-юристов в 300 тысяч человек.

Сейчас по запросу «социальный юрист» на hh.ru находится 1714 вакансий – в большинстве случаев требуется юридический консультант.

 

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