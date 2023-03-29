Финансовый кризис

Россияне стали меньше интересоваться финансовыми вложениями. Так думает глава Минфина

На совещании с Путиным Антон Силуанов сказал, что интересоваться вложениями своих средств население стало меньше по сравнению с 2021 годом.

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Россияне стали меньше интересоваться финансовыми вложениями. Так думает глава Минфина
Фото: Минфин России

Количество частных инвесторов в России в 2021 году составляло 20 миллионов человек, сообщил Силуанов. Его вывод приводят «РИА Новости»:

«Наши граждане – одни из основных инвесторов на финансовом рынке, и этот интерес был особо заметен в 2021 году», сообщил Силуанов.

По итогам 2022 года ситуация поменялась, и это было понятно еще из отчетов ЦБ в течение года.

Например, в результатах 3 квартала 2022 ЦБ указывал, что «выводы средств с ИИС впервые превысили взносы», «рост количества клиентов на брокерском обслуживании в III квартале 2022 г. продолжал замедляться», и так далее.

Конечно, акции и облигации – далеко не единственный способ вложений, есть и банковские вклады, например.

Тут картина несколько другая. Например, из данных Агентства по страхованию вкладов по итогам 2022 года следует, что вклады населения выросли до 36,6 трлн рублей – это 75,1% от общей суммы вкладов.

Есть и масса других показателей, которые стоит учитывать, однако интерес к вложениям сильно зависит от уровня доходов и стабильности рынка.

И если уровень доходов, по данным Росстата, упал по итогам 2022 года незначительно – на 1%, то вот со стабильностью рынка ситуация пока непонятна.

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