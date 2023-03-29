Маркетплейсы

Wildberries будет удалять товары с низким рейтингом

Если покупатели жалуются на некачественные товары, то онлайн-площадка их удалит. Остатки со склада вернутся обратно к продавцам.

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Маркетплейс Wildberries стал убирать товары с рейтингом ниже 3 из 5. Об этом сообщают «РИА Новости».

«Онлайн-платформа начинает приостанавливать поставки товаров, на которые поступают жалобы покупателей на их низкое качество. Также ранее Wildberries усилил контроль за наличием маркировки на товарах», - сообщили в маркетплейсе.

Если общая оценка товара будет ниже 3 из 5, то Wildberries снимет их с продажи. Остатки со склада вернут обратно продавцу.

При этом другая продукция селлера с хорошими отзывами останется на маркетплейсе.

Маркетплейс снимет ограничения на заблокированные товары, если продавец повысит общий рейтинг своей продукции.

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