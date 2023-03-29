УК РФ

🧐Московских следователей премируют за раскрытые налоговые преступления. Эксперты предполагают, что следующие премии будут за блогеров

Поощряют в главном следственном управлении по Москве за уголовные дела, «представляющие особую ценность, имеющие широкий общественный резонанс».

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Речь, судя по слитому в Телеграм-канале ВЧК-ОГПУ приказу, идет о делах по ИТЦ «СКАНЭКС», нефтяной компании «Дульсима», «Звезда Телеком», «Ямалдорстрой», «РуссоХеми».

Редакция связалась с налоговым адвокатом Вячеславом Василевским, чтобы подтвердить подлинность документа.

– Он абсолютно реальный. Это нормальная практика. Там в списке даже есть один из моих доверителей, которым я на определенном этапе занимался, – сообщил нам эксперт.

Самые часто упоминаемые в документе статьи – конечно же, 159 и 199 УК РФ. Особую сложность всех описанных дел чиновники в приказе видят в «активном противодействии расследованию со стороны защиты» и «необходимостью проведения большого количества следственных действий».

Налоговые адвокаты предполагают, что скоро среди таких «представляющих особую ценность» дел будут истории с блогерами – Чекалиными, Митрошиной и с теми, кто последует дальше.

 

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