Изменили правила по скидкам и надбавкам к тарифу взносов на травматизм

Внесли изменения в методику расчета скидок и надбавок к страховым тарифам по взносам на страхование от несчастных случаев на производстве.

Опубликован приказ Минтруда.

Скидки устанавливают с учетом состояния охраны труда, результатов СОУТ и обязательных медосмотров.

Эти данные с 2023 года будут из формы ЕФС-1.

Но так как данные нужны за 3 года, то за периоды до 2023 года их будут брать из 4-ФСС.

Скидку (до 40%) установят, если за 3 года уровень травматизма был ниже среднего уровня по отрасли и в предыдущем году в организации не было несчастных случаев со смертельным исходом.

Надбавку назначат, если за 3 года уровень травматизма был выше среднего уровня по отрасли или были страховые случаи со смертельным исходом.

Про скидки и надбавки на 2023 год мы рассказывали в разборе.