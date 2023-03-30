Бизнес из новых регионов тоже должен платить налоги в Тулу

Все правила прописаны в приказе Минфина от 12.11.2013 № 107н. На него и надо ориентироваться бизнесу из новых регионов.

Об этом сообщает ФНС в письме от 22.02.2023 № ЗГ-3-8/2644@.

Кстати, про новые правила уплаты налогов по приказу Минфина № 107н мы рассказывали в нашей статье.

ФНС в своем письме специально для бизнеса из новых регионов приводит реквизиты для уплаты налогов:

Номер (поля) реквизита платежного документа Наименование (поля) реквизита платежного документа Значение 13 Наименование банка получателя средств ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула 14 БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) 017003983 15 № счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета) 40102810445370000059 16 Получатель Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом) 17 Номер казначейского счета 03100643000000018500 60 ИНН получателя 7727406020 61 КПП получателя 770801001

Специально для бухгалтеров из новых регионов мы создали Телеграм-чат, где коллеги задают вопросы и получают ответы в режиме онлайн.