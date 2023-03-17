ЕНП (единый налоговый платеж)

Как в 2023 году платить налоги по приказу Минфина № 107н

С 2023 года кардинально поменялись правила уплаты налогов – сама система уплаты, КБК, правила заполнения платежек. Были внесены изменения и в приказ Минфина.

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Как в 2023 году платить налоги по приказу Минфина № 107н

Поправки в приказ № 107н

Правила заполнения платежек регулируются приказом Минфина от 12.11.2013 № 107н.

Поправки в этот приказ бухгалтеры с нетерпением ждали с конца прошлого года. Но они были опубликован только в конце января 2023 года (приказ Минфина от 30.12.2022 № 199н) и действуют с 11 февраля.

В этом материале разберем, какие изменения внесли в приказ № 107н и как теперь составлять платежки на налоги.

Статус плательщика

В платежном поручении на уплату налогов и прочих платежей в бюджет теперь надо ставить новые статусы. Некоторые старые отменили.

Теперь основные статусы такие:

  • 01 – уплата налогов в виде ЕНП;
  • 02 – уплата налогов платежкой, которая одновременно является уведомлением;
  • 08 – уплата взносов на травматизм (этот статус не стали менять).

Плательщик

Во всех платежках на налоги, в том числе, и тех, которые идут со статусом 02 (платежка = уведомление), в поле «Плательщик» для ИП теперь не надо указывать статус (ИП) и адрес. Достаточно только ФИО.

Но для платежки на взносы по травматизму (со статусом 08) по этому полю для ИП ничего не менялось.

В поле «КПП плательщика» при уплате ЕНП надо ставить 0, но можно указывать КПП организации.

КБК, ОКТМО, период

В платежке на ЕНП (со статусом 01) в полях 105 – 109 надо ставить 0.

То есть нулевым, в том числе, будет поле с ОКТМО, основанием платежа, периодом. Вместе с тем допускается указывать ОКТМО налогоплательщика.

В поле КБК надо указывать КБК ЕНП (18201061201010000510).

В платежке-уведомлении (со статусом 02) надо указывать КБК конкретного налога, ОКТМО налогоплательщика по месту учета. Также надо заполнить поле с налоговым периодом.

Что касается платежек по взносам на травматизм, то по ним в этих полях ничего не менялось. По-прежнему указываем КБК и ОКТМО, а в остальных полях – 0.

Итоговая таблица

Поле платежки

Уплата налогов на ЕНП

Уплата налогов на КБК (платежка = уведомление)

Уплата взносов на травматизм

101 (статус)

01

02

08

13 (банк получателя)

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула

Отделение СФР по вашему региону (реквизиты – на сайте СФР)

14 (БИК банка получателя)

017003983

Банковские реквизиты отделения СФР по вашему региону

15 (№ счета банка получателя)

40102810445370000059

16 (получатель)

Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)

17 (№ казначейского счета)

03100643000000018500

61 (ИНН получателя)

7727406020

Реквизиты отделения СФР по вашему региону

103 (КПП получателя)

770801001

Реквизиты отделения СФР по вашему региону

104 (КБК)

18201061201010000510

КБК конкретного налога

79710212000061000160

105 (ОКТМО)

0

ОКТМО по месту учета компании (ИП)

ОКТМО по месту учета компании (ИП)

106 (основание платежа)

0

0

0

107 (налоговый период)

0

Конкретный период (МС.01.2023, КВ.01.2023, ГД.00.2023 и т.д.)

0

108 (номер документа)

0

0

0

109 (дата документа)

0

0

0

Образец платежки на ЕНП

1

Образец платежки-уведомления на НДФЛ

2

Образец платежки на взносы НСиПЗ

3

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