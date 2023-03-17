Как в 2023 году платить налоги по приказу Минфина № 107н

Поправки в приказ № 107н

Правила заполнения платежек регулируются приказом Минфина от 12.11.2013 № 107н.

Поправки в этот приказ бухгалтеры с нетерпением ждали с конца прошлого года. Но они были опубликован только в конце января 2023 года (приказ Минфина от 30.12.2022 № 199н) и действуют с 11 февраля.

В этом материале разберем, какие изменения внесли в приказ № 107н и как теперь составлять платежки на налоги.

Статус плательщика

В платежном поручении на уплату налогов и прочих платежей в бюджет теперь надо ставить новые статусы. Некоторые старые отменили.

Теперь основные статусы такие:

01 – уплата налогов в виде ЕНП;

02 – уплата налогов платежкой, которая одновременно является уведомлением;

08 – уплата взносов на травматизм (этот статус не стали менять).

Плательщик

Во всех платежках на налоги, в том числе, и тех, которые идут со статусом 02 (платежка = уведомление), в поле «Плательщик» для ИП теперь не надо указывать статус (ИП) и адрес. Достаточно только ФИО.

Но для платежки на взносы по травматизму (со статусом 08) по этому полю для ИП ничего не менялось.

В поле «КПП плательщика» при уплате ЕНП надо ставить 0, но можно указывать КПП организации.

КБК, ОКТМО, период

В платежке на ЕНП (со статусом 01) в полях 105 – 109 надо ставить 0.

То есть нулевым, в том числе, будет поле с ОКТМО, основанием платежа, периодом. Вместе с тем допускается указывать ОКТМО налогоплательщика.

В поле КБК надо указывать КБК ЕНП (18201061201010000510).

В платежке-уведомлении (со статусом 02) надо указывать КБК конкретного налога, ОКТМО налогоплательщика по месту учета. Также надо заполнить поле с налоговым периодом.

Что касается платежек по взносам на травматизм, то по ним в этих полях ничего не менялось. По-прежнему указываем КБК и ОКТМО, а в остальных полях – 0.

Итоговая таблица

Поле платежки Уплата налогов на ЕНП Уплата налогов на КБК (платежка = уведомление) Уплата взносов на травматизм 101 (статус) 01 02 08 13 (банк получателя) ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула Отделение СФР по вашему региону (реквизиты – на сайте СФР) 14 (БИК банка получателя) 017003983 Банковские реквизиты отделения СФР по вашему региону 15 (№ счета банка получателя) 40102810445370000059 16 (получатель) Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом) 17 (№ казначейского счета) 03100643000000018500 61 (ИНН получателя) 7727406020 Реквизиты отделения СФР по вашему региону 103 (КПП получателя) 770801001 Реквизиты отделения СФР по вашему региону 104 (КБК) 18201061201010000510 КБК конкретного налога 79710212000061000160 105 (ОКТМО) 0 ОКТМО по месту учета компании (ИП) ОКТМО по месту учета компании (ИП) 106 (основание платежа) 0 0 0 107 (налоговый период) 0 Конкретный период (МС.01.2023, КВ.01.2023, ГД.00.2023 и т.д.) 0 108 (номер документа) 0 0 0 109 (дата документа) 0 0 0

Образец платежки на ЕНП

Образец платежки-уведомления на НДФЛ

Образец платежки на взносы НСиПЗ