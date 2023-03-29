Налоги, взносы, пошлины

На требования налоговиков надо отвечать всегда. Иначе риски проверок только возрастают, считает эксперт

Налоговый адвокат Карина Урберг поделилась своим мнением о том, имеет ли значение неправомерность требования налоговой.

Версия для печати

Публикуем несколько важных тезисов из Телеграм-канала Карины.

Итак, отвечать на требования налоговиков нужно всегда. Не игнорировать, не отказывать – даже если ваш юрист сказал вам, что требование неправомерно. Сами по себе требования как инструмент плохо регламентированы, налоговики довольно часто проявляют неуместную фантазию, но это не стоит использовать для отказа.

«Давать необходимо ровно то, что нужно компании, а не как можно меньше или как можно больше, лишь бы отстали», пишет эксперт.

И вот что еще поясняет:

«Получив ваш отказной ответ, они сделают свои выводы, которые, как правило, не в пользу налогоплательщика: отказал, значит препятствуешь мероприятиям налогового контроля и точно причастен к схеме, а значит, виновен».

Риски проверок становятся выше, риски доначислений – тоже. Но исключения есть: главное, понять мотивы инспекторов.

«Отказывать налоговикам можно и нужно! Но! Надо уметь это делать, взвесив риски и оценив последствия», заключает Карина Урберг.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Росстат хочет ввести вместо отчетов единый перечень показателей

Мало бухгалтерам ЕНС, ЕФС, ЕНП, мало неразберихи с Соцфондом. К гонке – кто сильнее достанет бизнес, присоединился и Росстат. Решил вместо кучи форм (которые, кажется, мало кто сдает) собирать нужные показатели через личный кабинет.

«Ночной бухгалтер». Росстат хочет ввести вместо отчетов единый перечень показателей

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
УК РФ

🧐Московских следователей премируют за раскрытые налоговые преступления. Эксперты предполагают, что следующие премии будут за блогеров

Поощряют в главном следственном управлении по Москве за уголовные дела, «представляющие особую ценность, имеющие широкий общественный резонанс».

Читать еще