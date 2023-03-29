На требования налоговиков надо отвечать всегда. Иначе риски проверок только возрастают, считает эксперт

Публикуем несколько важных тезисов из Телеграм-канала Карины.

Итак, отвечать на требования налоговиков нужно всегда. Не игнорировать, не отказывать – даже если ваш юрист сказал вам, что требование неправомерно. Сами по себе требования как инструмент плохо регламентированы, налоговики довольно часто проявляют неуместную фантазию, но это не стоит использовать для отказа.

«Давать необходимо ровно то, что нужно компании, а не как можно меньше или как можно больше, лишь бы отстали», пишет эксперт.

И вот что еще поясняет:

«Получив ваш отказной ответ, они сделают свои выводы, которые, как правило, не в пользу налогоплательщика: отказал, значит препятствуешь мероприятиям налогового контроля и точно причастен к схеме, а значит, виновен».

Риски проверок становятся выше, риски доначислений – тоже. Но исключения есть: главное, понять мотивы инспекторов.

«Отказывать налоговикам можно и нужно! Но! Надо уметь это делать, взвесив риски и оценив последствия», заключает Карина Урберг.