🏂 Ски-пассы облагаются НДС по ставке 20%

Ски-пасс – это магнитная карта, с помощью которой можно пройти на территорию лыжной станции, пользоваться трассами и пользоваться подъемниками.

Ставку 0% применяют на услуги по предоставлению в аренду или пользование на ином праве объектов туриндустрии, введенных в эксплуатацию после 01.01.2022 и включенных в реестр объектов туриндустрии.

Горнолыжные трассы – это тоже объект туриндустрии.

Но услуги по предоставлению права катания на горнолыжных трассах, услуг канатной дороги и иных услуг горнолыжных трасс не подходят под ставку 0%.

Надо платить НДС по ставке 20%.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 22.02.2023 № 03-07-11/15414.