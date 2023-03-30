Лимит для освобождения от НДС по статье 145 НК РФ повышать не собираются

В Минфин поступило предложение увеличить лимит до 10 млн рублей. Но эту идею ведомство не поддержало.

Освобождение по статье 145 НК ввели, потому что нецелесообразно администрировать НДС по бизнесу с незначительными оборотами.

Если увеличить лимит до 10 млн рублей, то будет больше желающих работать без НДС, что приведет к потерям бюджета.

Поэтому такое предложение не поддерживается, сообщает Минфин в письме от 01.03.2023 № −07-14/17079.

Как получить и применять освобождение от НДС по статье 145 НК РФ, мы ранее рассказывали в разборе.