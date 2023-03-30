Интернет и IT

Компания МТС решила убрать яйцо с логотипа

Оператор мобильной связи планирует вложить в ребрендинг 20-30 миллионов рублей.

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Знаменитый логотип МТС с белым яйцом на красном фоне заменят на новый. Окончательное решение, что именно станет новым символом оператора мобильной связи, пока что не принято. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на президента компании Вячеслава Николаева.

«Я сегодня уже сказал, что окончательное решение у нас не принято, мы это представляем как вариант. Я вижу очень позитивный отклик на новый бренд», – сообщил Вячеслав Николаев.

Также глава МТС добавил, что на ребрендинг компания потратит 20-30 млн рублей.

Прежний логотип не менялся у МТС с 2006 года.

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