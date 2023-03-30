IT-компании

VK получит 100% образовательной платформы «Сферум»

Компания будет развивать сервис для общения учителей, учеников и их родителей без участия ПАО «Ростелеком».

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VK подписала документы о консолидации 100% компании «Цифровое образование», которая занимается разработкой школьного образовательного сервиса «Сферум». Об этом сообщается в пресс-релизе VK.

Закрыть сделку планируют до конца апреля 2023 года.

Раньше «Цифровое образование» принадлежало ПАО «Ростелеком» и VK. Компании продолжат совместную работу над другими проектами в сфере образования и информационных технологий.

VK планирует перенести «Сферум» в VK Мессенджер, где будет проходит общение школьников, родителей и учителей.

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