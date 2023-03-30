VK получит 100% образовательной платформы «Сферум»

VK подписала документы о консолидации 100% компании «Цифровое образование», которая занимается разработкой школьного образовательного сервиса «Сферум». Об этом сообщается в пресс-релизе VK.
Закрыть сделку планируют до конца апреля 2023 года.
Раньше «Цифровое образование» принадлежало ПАО «Ростелеком» и VK. Компании продолжат совместную работу над другими проектами в сфере образования и информационных технологий.
VK планирует перенести «Сферум» в VK Мессенджер, где будет проходит общение школьников, родителей и учителей.