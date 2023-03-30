Фиксированные взносы ИП

Аванс по УСН за 1 квартал можно уменьшить как на фиксированные взносы, так и на взносы 1%

Чтобы уменьшить авансовый платеж по УСН за 1 квартал на взносы ИП, их надо уплатить в 1 квартале. Причем взносов 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей это тоже касается.

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Обсуждение идет в нашем канале «Красный уголок бухгалтера».

Алгоритм зачета такой:

  • либо платежка на ЕНП + заявление о зачете (КНД 1150057);
  • либо платежка на КБК взносов.

Обратите внимание, что КБК по взносам в фиксированном размере и взносов 1% – разные.

То, что 1-процентные взносы тоже идут в уменьшение налога, Минфин недавно подтвердил в письме от 07.02.2023 № 03-11-11/9617.

Неважно, что срок их уплаты – 1 июля следующего года.

Можно уплатить раньше и принять их на вычет при расчете аванса.

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