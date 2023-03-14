👉 На какие КБК платить фиксированные взносы и налог по УСН в 2023 году

Есть два способа уплаты взносов:

на КБК ЕНП платежкой со статусом 01 с подачей заявления о зачете;

на КБК взносов платежкой со статусом 02 без заявления.

В первом случае КБК взносов надо будет указывать в заявлении о зачете (КНД 1150057).

Во втором случае – в платежном поручении.

КБК по фиксированным взносам с 2023 года новые: 182 1 02 02000 01 1000 160 – взносы в совокупном фиксированном размере за 2023 год;

– взносы в совокупном фиксированном размере за 2023 год; 182 1 02 03000 01 1000 160 – взносы 1% за 2023 год;

– взносы 1% за 2023 год; 182 1 02 14010 06 1005 160 – вносы 1% за 2022 год.

Все про фиксированные взносы-2023 читайте тут.

Что касается налога по УСН, то по нему КБК не менялись: 182 1 05 01011 01 1000 110 – УСН «доходы»;

– УСН «доходы»; 182 1 05 01021 01 1000 110 – УСН «доходы минус расходы».

КБК налога по УСН указывают или в платежном поручении (если оплата идет платежкой-02), или в уведомлении по ЕНП.

Все КБК по всем налогам и взносам – в нашем справочнике.