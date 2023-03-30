Карточный туризм теряет популярность: все, кто хотел получить карты Visa и MasterCard, уже это сделали

Прошел пик интереса к туристическим поездкам для оформления банковских карт платежных систем Visa и MasterCard. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров Майю Ломидзе.

Однако туроператоры по-прежнему предлагают особые туры за картами зарубежных платежных систем в Армению, Узбекистан, Сербию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Турцию.

Если раньше туристы специально выезжали в эти страны за картами, то теперь на первом месте стоит путешествие. Сервис по оформлению карт заказывают как дополнение к основному туру.

Легче всего оформить карту в Киргизии, понадобится всего лишь два-три дня. В Белоруссии можно получить карту Visa и MasterCard за четыре дня через дистанционную заявку.

С 9 марта 2023 года в Армении усложнилась система выдачи карт иностранных платежных систем. Банки требуют ВНЖ, договор об аренде жилья или трудовой контракт.