Эксперт: обороты блогеров рано или поздно все равно привлекли бы к себе внимание государства. Но каждая ситуация может повернуться по-своему

Вот что нам рассказала Мария Ильяшенко, управляющий партнер в «Юридическое партнерство Курсив», автор курсов и вебинаров «Клерка».

Комментировать конкретные дела и фамилии, не зная материалы дела, некорректно. В частности, в отношении некоторых блогеров размещается информация о том, что дело возбуждено в отношении легализации доходов, полученных преступным путем, а не за уклонение от уплаты налогов.

При этом основание возбуждения дела важно, так как уголовное преследование за уклонение от уплаты налогов возможно только по результатам проведенной налоговой проверки и вынесения решения налоговым органом с соответствующей суммой доначислений. Если такое решение имело место, то результат достаточно прогнозируемый.

Что касается налоговых проверок. Те обстоятельства, которые обсуждаются в СМИ по структурам компаний блогеров, могут свидетельствовать о дроблении бизнеса. Но весь фокус в том, что о законности или незаконности данного дробления можно судить, только обладая полнотой информации о самостоятельности субъектов, их договорных и финансовых отношениях, целях построения структуры.

Если единственной целью разделения компаний/ИП была налоговая экономия – использование льготных налоговых режимов – то дробление бизнеса может быть признано незаконным.

Но дела о дроблении – это всегда вопрос субъективного восприятия обстоятельств дела налоговым органом и судом. Поэтому я бы не называла исход подобных дел предрешенным – все будет зависеть от фактуры, которую предъявят налогоплательщики в данной ситуации.

Что касается конкретно статуса «блогера». Учитывая обороты, о которых заявляют блогеры, продвигая свои курсы или демонстрируя стиль жизни, не удивительно, что внимание на них обратили налоговые органы. Хочется обратить внимание, что не обязательно быть мегаблогером, чтобы ваша страница в соцсетях заинтересовала налоговиков.

Налоговики давно используют данные, размещенные в интернете и социальных сетях как доказательства в налоговых спорах: данные о выручке, количестве сотрудников, о родственных и иных близких отношениях и др.