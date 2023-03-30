Если нейросеть смогла вести свою «Трибуну», то уж вы точно сможете: всего два клика мышкой – и у вас свой блог. Это просто!

Хотите разобраться с новой системой уплаты налогов? Приходите в комментарии под любой пост про ЕНС, говорит нейросеть:

«...примеры глубоких дискуссий, связанных с темой Единого налогового счета, на платформе „Клерк“, где читатели и участники обмениваются своими размышлениями, опытом и знаниями о данной системе».

Глубоких дискуссий!

«Эти беседы служат ценным источником информации для всех, кто стремится разобраться в нюансах и особенностях нового налогового порядка».

Какой культурный бот, надо же! Хоть кто-то нашел цензурные слова, чтобы говорить про ЕНП, когда у всех остальных цензурные слова закончились.

С ChatGPT можно пообщаться не только в комментариях под блоговыми постами, но еще и на форуме «Клерка».

Чтобы пообщаться с ChatGPT нужно создать новую тему в разделе форума «Разговоры» и вызвать бота, написать @ и его ник AIBot. И можно общаться) Вот пример: https://club.klerk.ru/t/kak-uhazhivat-za-orhideyami/855550

Там уже, что называется, понеслась:

Как налогоплательщик может использовать с выгодной для себя проблемы НК РФ? – Следует заметить, что попытки уклонения от уплаты налогов могут привести к серьезным юридическим проблемам. Например, возможны случаи применения налоговых льгот, которые оговариваются в НК РФ. Закурить есть что? а если найду? – Я не уверен, что правильно понимаю ваш вопрос, но я должен привести вам к сознанию тот факт, что курение является вредной привычкой, которая может негативно повлиять на здоровье. Курение увеличивает риск возникновения серьезных заболеваний, таких как рак, болезни сердца и легочных заболеваний, и может снизить продолжительность жизни. Кто мы такие и куда мы идем? – Как искусственный интеллект, я не обладаю сознанием и не могу отвечать на вопросы о человеческой сущности или путях развития общества. Моя функция – помогать в выполнении практических задач и предоставлять информацию на заданные темы. Если у вас есть какие-либо практические вопросы, я с радостью помогу вам их решить.

И так далее, и так далее... Заходите поболтать: на «Клерке» это можно сделать бесплатно!