ЕНП (единый налоговый платеж)

🚩 При положительном сальдо ЕНС пока не будут начислять пени за несданное уведомление

С 1 января по 30 июня 2023 года не будут начислять пени на положительное сальдо ЕНС. Потом – будут.

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Опубликовано постановление правительства от 29.03.2023 № 500 «О мерах по урегулированию задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, установленных НК, в 2023 году».

Этим же постановлением продлили сроки по налоговым требованиям, чтобы бизнес мог сверить с налоговиками сальдо ЕНС.

Про пени в документе сказано следующее:

С 01.01.2023 по 30.06.2023 пеня не начисляется на сумму недоимки в размере, не превышающем в соответствующий календарный день размер положительного сальдо ЕНС, увеличенный на сумму, зачтенную в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога.

В ФНС и кабмине объяснили, что с 1 января по 30 июня 2023 года не будут начисляться пени в случаях, когда налогоплательщик допустил ошибки при формировании уведомления или не направил его вовсе.

Временная отмена пеней защитит тех, кто допускал ошибки в уведомлениях или по ним банки несвоевременно передали данные (из платежек-уведомлений).

Подробных разъяснений ФНС не дает.

Картина может быть такая:

ИП не сдал уведомление на страховые взносы за работников в сумме 25 000 руб., срок уплаты которых – 28.03.2023.

При этом на ЕНС было сальдо 20 000 руб. и еще 10 000 руб. – зарезервировано фиксированных взносов (зачет).

25.04.2023 ИФНС получает РСВ и видит, что взносы там начислены, но уведомления по ним не было и обязательство не было сформировано (деньги с ЕНС не ушли в бюджет).

В итоге деньги с ЕНС ушли в бюджет только 25.04.2023 (после сдачи РСВ), а должны были уйти 28.03.2023.

ИФНС проверяет, какое сальдо + резерв было 28.03.2023: 20 000 + 10 000 = 30 000.

Взносы, на которые не сдали уведомление, не превышают 30 000 руб.

Значит пеней по ним не будет.

Но это правило будет только до конца июня. С июля оно отменяется.

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