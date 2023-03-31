Смартфону негде упасть: в стране переполнены склады с электроникой

На рынке электронной техники предложение превысило спрос, в конце марта 2023 года продажи упали почти на 30%. Об этом пишут «Известия».

Импортеры ввезли слишком много гаджетов, чтобы избежать дефицита. В итоге склады переполнены товаром, а продавцы начали предлагать электронику со скидкой 15-20%.

Технику Apple и Samsung раскупают достаточно быстро, но гаджеты неизвестных брендов и китайского производства остаются нераспроданными.

Заметнее всего обрушились цены на ноутбуки: менее чем за полгода их стоимость упала на 15-30%.

Крупные салоны связи и маркетплейсы наоборот заявляют, что электронику стали покупать чаще. Эксперты объясняют такую динамику распродажами со скидками в 15-20%.

«Во второй половине месяца в розничной сети «Мегафона» сбыт смартфонов и других гаджетов в натуральном выражении вырос на 30% по сравнению со второй половиной января этого года и более чем на треть по сравнению с тем же периодом марта 2022», - сообщил Давид Борзилов, директор по продажам «Мегафона».

Затоваривание может привести к тому, что ритейлеры развяжут ценовые войны, а стоимость электроники продолжит снижаться.