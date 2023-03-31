ЕНП (единый налоговый платеж)

😵 Бухгалтеры спорят, нужно ли заявление о зачете для взносов ИП на УСН «доходы–расходы» за себя и за работников

То, что при ПСН и УСН «доходы» надо подавать заявление на зачет (КНД 1150057) по фиксированным взносам (если они уплачены на ЕНП), знают все. А вот по поводу УСН «доходы минус расходы» и ОСНО идут споры.

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Обсуждение этого вопроса ведут коллеги в нашем канале «Красный уголок бухгалтера».

Некоторые коллеги уверены, что для УСН «д-р» такое заявление неактуально, потому что речь идет не о вычете, а о включении в расходы.

Но чтобы включить взносы в расходы, нужно как-то зафиксировать факт их уплаты. Обезличенная платежка на ЕНП как доказательство не подойдет.

А вот заявление о зачете поможет. По нему взносы зарезервируют. То есть их уплата будет зафиксирована по дате подачи заявления, а не по сроку их уплаты (09.01.24 и 03.07.24).

Это заявление можно сформировать в 1С.

В другой теме бухгалтеры обсуждают, нужно ли заявление на взносы за работников. Некоторые считают, что по взносам за работников в принципе не нужны заявления, потому что есть уведомления и РСВ.

Но взносы за март по РСВ будут начислены только 28.04, то есть, во втором квартале. А компания, например, уплатила их в марте, и хочет принять в расходы (или на уменьшение налога) тоже в 1 квартале.

Для этого надо факт этой досрочной уплаты зафиксировать. Механизм фиксации (резервирования) пока один – заявление о зачете.

И если фиксированные взносы будут на резерве весь год, то взносы за работников – только месяц (с марта по 28.04).

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