Минпромторг предложил с 1 июня проверять безопасность товаров с обязательной маркировкой

Минпромторг собирается с 1 июня 2023 года по 31 мая 2024 года провести эксперимент, чтобы проверить безопасность обуви, парфюма, шин, покрышек, и упакованной воды. Об этом сообщается на сайте министерства.

Цель эксперимента – узнать, соответствуют ли разрешительные документы конкретным экземплярам товара. А также проконтролировать соблюдение технических регламентов.

Товары с обязательной маркировкой должны иметь сертификаты и декларации соответствия и свидетельства о государственной регистрации.

По итогам эксперимента министерство предложит изменения требований к безопасности продукции и к обязательной маркировке товаров.