Банки

Центробанк ОАЭ отзывает лицензию у МТС-банка

Банк вынужден свернуть деятельность в Эмиратах и закрыть филиал в Абу-Даби из-за санкций со стороны США и Великобритании.

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Центробанк Объединенных Арабских Эмиратов аннулирует лицензию МТС-банка после того, как кредитная организация попала под санкции США и Великобритании. Об этом сообщает «РБК».

За шесть месяцев МТС-банк должен свернуть все операции в Эмиратах и закрыть филиал в Абу-Даби.

24 февраля 2023 года МТС-банк попал под блокирующие санкции США и Великобритании. Все активы организации в этих юрисдикциях будут заблокированы, банковские операции в долларах и фунтах приостановят, а партнеры компании рискуют оказаться под вторичными санкциями.

Ранее Сбербанк объявил о закрытии подразделения в Абу-Даби и сдал лицензию.

МТС-банк получил лицензию в ОАЭ 8 февраля 2023 года. Организация собиралась оказывать банковские услуги релокантам и карточными туристам, которым нужна платежная система Visa и Mastercard.

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