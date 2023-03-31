Центробанк ОАЭ отзывает лицензию у МТС-банка

Центробанк Объединенных Арабских Эмиратов аннулирует лицензию МТС-банка после того, как кредитная организация попала под санкции США и Великобритании. Об этом сообщает «РБК».

За шесть месяцев МТС-банк должен свернуть все операции в Эмиратах и закрыть филиал в Абу-Даби.

24 февраля 2023 года МТС-банк попал под блокирующие санкции США и Великобритании. Все активы организации в этих юрисдикциях будут заблокированы, банковские операции в долларах и фунтах приостановят, а партнеры компании рискуют оказаться под вторичными санкциями.

Ранее Сбербанк объявил о закрытии подразделения в Абу-Даби и сдал лицензию.

МТС-банк получил лицензию в ОАЭ 8 февраля 2023 года. Организация собиралась оказывать банковские услуги релокантам и карточными туристам, которым нужна платежная система Visa и Mastercard.