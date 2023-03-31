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Сбер отменил комиссию за переводы участников СВО

Банк не будет брать комиссию за денежные переводы военнослужащих во все банки на территории РФ.

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С 31 марта 2023 года Сбербанк отменил комиссию на все виды денежных переводов в рублях для военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте банка.

«Для клиентов, получающих зачисления на карту Сбера, на время их участия в СВО отменена комиссия на все виды переводов в рублях – по телефону, карте и счету. Опция уже на 100% реализована во всех дистанционных каналах», – сказано в сообщении.

Комиссию не будут удерживать за переводы в другие банки в пределах РФ, а также через СБП в рамках установленных лимитов.

Сервис подключается автоматически. В мобильном приложении появится опция «Переводы без комиссии».

Также Сбер собирается вернуть участникам СВО комиссию за годовое обслуживание карты. Для этого нужно обратиться в контактный центр банка.

Ранее Центробанк рекомендовал кредитным организациям снизить или отменить комиссии за денежные переводы и снятие наличных со счетов участников СВО.

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