Ведение бизнеса

Турагентство «Солвекс» закрылось после 30 лет работы

У компании остались обязательства перед клиентами на сумму свыше 7 млн рублей.

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30 марта 2023 года туристический оператор «Солвекс» решил прекратить деятельность, поскольку не может расплатиться с клиентами из-за сложившейся международной обстановки. Об этом сказано на сайте компании.

«Если бы не геополитическая ситуация, мы смогли бы до конца 2022 года исполнить обязательства перед туристами еще на 7,5 млн руб. по турам в Болгарию, а также на 800 тыс. руб. по Греции», – сообщил гендиректор «Солвекса» Димитр Цонев.

Информация о возмещении ущерба будет опубликована на сайте Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ».

Туроператор с начала пандемии COVID-19 предоставил клиентам равнозначные туры на сумму более 12 млн рублей, а также вернул более 5 млн рублей за несостоявшиеся путешествия.

Компания «Солвекс» работала с 1993 года.

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