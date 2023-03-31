Экспортеры получат до 2 млн рублей за участие в зарубежных ярмарках

6 апреля 2023 года начинается прием заявок на компенсацию затрат участникам зарубежных международных выставок и ярмарок. Об этом сообщается на сайте РЭЦ.

Российский экспортный центр (РЭЦ) возместит предпринимателям часть затрат на аренду выставочной площади и средства, потраченные на регистрационный сбор за участие.

Малый и средний бизнес сможет вернуть до 700 тыс. рублей, а крупный – до 2 млн рублей.

«Участие в международных выставках и ярмарках – один из самых эффективных инструментов для продвижения продукции на внешние рынки. Особенно в условиях изменившейся географии экспорта, когда предприниматели открывают для себя новые страны сбыта», – сообщил Алексей Солодов, вице-президент РЭЦ.

Средства вернут за участие в зарубежных выставках и ярмарках, которые проходили в 2022 и в 2023 годах.

Главное условие – общая стоимость контрактов, заключенных с начала выставки до подачи заявления, должна быть выше суммы поддержки в девять раз.

Компенсация будет присуждаться на конкурсной основе. Подать онлайн-заявку можно на платформе «Мой экспорт» до полуночи 7 мая 2023 года.