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Путин сдал декларацию о доходах за 2022 год. Но обнародовать ее не будут

Сегодня последний день, когда можно подать декларацию о доходах. Большинство сотрудников Кремля уже сдали отчеты, но обнародовать их не будут.

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В Кремле сообщили, что до конца 31 марта 2023 года все сотрудники сдадут декларации о доходах за 2022 год, но публиковать их не будут. Об этом пишет «RG.RU».

«Сегодня последний день. До конца дня будут все сданы. Наши антикоррупционные подразделения будут их проверять», – рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин уже сдал декларацию о своих доходах.

Ранее мы писали, что Владимир Путин разрешил парламентариям не публиковать информацию о своих доходах.

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