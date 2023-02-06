Путин разрешил парламентариям не публиковать декларации

Президент Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде без персональных данных, сообщают «РИА Новости».

С 1 марта 2023 в открытом доступе не будут публиковаться персональные данные депутатов и сенаторов в отчетной информации по доходам и расходам.

Будет известна только обобщенная статистика о том, сколько деклараций сдали.

Автор поправок Павел Крашенинников сообщил, что все правила подачи деклараций сохраняются, контроль не уменьшится.

Также документ разрешает не предоставлять сведения о доходах муниципальным и региональным депутатами, которые осуществляют полномочия на непостоянной основе.

В число поправок входит и прекращение полномочий, если депутат не появляется на заседаниях шесть месяцев подряд без уважительных причин.