Государственные ведомства

Путин разрешил парламентариям не публиковать декларации

В открытом доступе будет только обобщенные статистические данные.

Версия для печати

Президент Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде без персональных данных, сообщают «РИА Новости».

С 1 марта 2023 в открытом доступе не будут публиковаться персональные данные депутатов и сенаторов в отчетной информации по доходам и расходам.

Будет известна только обобщенная статистика о том, сколько деклараций сдали.

Автор поправок Павел Крашенинников сообщил, что все правила подачи деклараций сохраняются, контроль не уменьшится.

Также документ разрешает не предоставлять сведения о доходах муниципальным и региональным депутатами, которые осуществляют полномочия на непостоянной основе.

В число поправок входит и прекращение полномочий, если депутат не появляется на заседаниях шесть месяцев подряд без уважительных причин.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Фиксированные взносы ИП

Фиксированные взносы ИП в 2023 году: сумма и новые правила уплаты

Фиксированные страховые взносы должны платить все индивидуальные предприниматели за некоторыми исключениями. Кто, как и сколько должен платить в 2023 году – в нашей подробной инструкции.

Фиксированные взносы ИП в 2023 году: сумма и новые правила уплаты

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Маркировка товаров

Маркировка воды, табака, одежды и обуви в 2023: как подготовиться

В 2023 году розницу ожидает обязательная маркировка питьевой воды. Также стартует процесс по электронным сигаретам. Новые виды одежды подлежат нанесению кодов. А продавцы обуви должны провести перемаркировку остатков, иначе продавать их будет нельзя.

Маркировка воды, табака, одежды и обуви в 2023: как подготовиться

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
ЕНП (единый налоговый платеж)

Письмо о введении моратория на применение ЕНП и ЕНС направлено руководству Минфина

🔥Несколько бизнес-ассоциаций направили письмо главе Минфина Антону Силуанову с просьбой о введении моратория на применение ЕНП и ЕНС для организаций и ИП до момента, пока не будут внесены изменения в законодательство, позволяющие бизнесу упростить деятельность, а также о моратории на начисление с января 2023 года пеней и штрафов за неуплату налогов.

Право

Для айтишников и адвокатов: важные позиции КС за 2022 год

Конституционный суд в 2022 году обновил свой рекорд по количеству вынесенных постановлений. В одном из них судьи назвали недопустимым бессрочный запрет на профессию для осужденных адвокатов, в других разрешили тратить маткапитал на ремонт квартиры и защитили авторские права программиста.

Для айтишников и адвокатов: важные позиции КС за 2022 год
Читать еще