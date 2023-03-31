«Честный знак» готов к обязательной маркировке пива. Она стартует уже завтра, 1 апреля

С 1 апреля 2023 года начинается обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах. Системы ЕГАИС и «Честный знак» наладили интеграцию. Об этом сообщается на сайте Росалкогольрегулирования.

«Введение маркировки проводится поэтапно в целях минимизации нагрузки на бизнес, а взаимодействие двух систем позволит усилить контроль, обелить рынок и получить положительный эффект для потребителей, отрасли и государства в целом», – сказано в сообщении.

28 февраля 2022 года завершился эксперимент, в котором участвовали больше 350 компаний. Они тестировали нанесение кодов на все популярные виды упаковок. Пилотный проект длился почти два года.