🤷‍♀️Не все бухгалтеры знают, как отражать в новом отчете договоры ГПХ. Ловите мастер-класс, как это сделать

Ситуации, когда бухгалтеру нужно уточнить, как заполнить ЕФС-1 правильно, появляются буквально каждый день. Вот сегодняшняя в «Красном уголке бухгалтера»:

«По договору ГПХ. Договор был заключён в 22 г, данные не передавались по СЗВ-ТД. 31 марта 23г договор расторгаем, надо ли подавать данные в ЕФС-1?»

Раз обязанность ввели с этого года, значит, надо подавать, в случае вопросов напишете пояснение, советуют коллеги.

Это только один пример, а на самом деле, их десятки. ЕФС-1 – все еще новшество само по себе, но отражение в этом отчете договоров ГПХ – тоже новшество.

4 апреля (это уже в будущий вторник!) на «Клерке» пройдет мастер-класс о том, как правильно заполнить ЕФС-1. Точнее, как правильно заполнить все разделы нового отчета.

Это будет не просто теория, а пример заполнения на практике: плюс сможете задать вопросы эксперту.

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