Чиновники говорят, что повестку о призыве на службу призывникам могут прислать на Госуслуги. Но в законе такого нет

Президент подписал указ о весеннем призыве в армию: согласно указу, призыв стартует 1 апреля и закончится 15 июля 2023 года. За это время призвать в армию собираются 147 тысяч человек.

Это не мобилизация, а обычный весенний призыв. Который проходит по обычному российскому законодательству – то есть в данном случае по закону о воинской службе.

Тем не менее, на теме уже начали спекулировать.

«Это как раз была одна из целей – минимизировать процент уклонистов. Если пришла [повестка] через Госуслуги, нужно выполнять. Вручение в электронном виде то же самое, что и лично», заявил о порядке призыва зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

В этом вопросе есть два важных фактора. Во-первых, буквально вчера на Госуслугах отключили возможность удалить свой аккаунт: теперь это можно сделать только через МФЦ.

Во-вторых, господин Швыткин категорически не прав. Получение повесток для призыва на воинскую службу по-прежнему регулируется статьей 31 закона № 53-ФЗ.

Среди способов получения повесток нет варианта получения через Госуслуги. Никаких дополнительных законов на этот счет не принималось.

Признали это в скором времени и в Госдуме. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов опроверг слова своего заместителя.

То же самое подтвердил и глава Минцифры Максут Шадаев:

«Ничего такого не ждем, к мобилизации не готовимся. Выдыхаем. Для особенно тревожных есть функция отписаться от сообщений госорганов», написал министр в Телеграме.