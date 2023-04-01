Маркировка рекламы

Малый бизнес не хочет маркировать рекламу. 37% не будут это делать, пока не заработают штрафы

Каждый третий предприниматель не разобрался в новых правилах маркировки рекламы и не планирует этого делать, пока не штрафуют, посчитали аналитики.

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Специалисты Коkос Group, которых цитирует РБК, выяснили, что в малом бизнесе не торопятся вникать в маркировку рекламы и применять новый закон на практике, пока ФАС и РКН не начали наказывать за это.

17% компаний выделили для решения вопроса с маркировкой отдельного сотрудника, 42% идут к сторонним специалистам.

А 37% вовсе не хотят «заморачиваться» и начинать маркировать рекламу в сети. Мало того, 9% вообще не в курсе, что закон о маркировке рекламы вообще есть.

О том, что известно про маркировку рекламы, на «Клерке» писали в этой статье.

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