🔥🔥🔥 Для уменьшения налога по ПСН на фиксированные взносы, можно платить их на ЕНП и не сдавать заявление о зачете

Разъяснения даны в письме ФНС от 31.03.2023 № СД-4-3/3898@.

Можно применять два варианта:

1) Уплатить взносы на КБК ЕНП и сдать заявление о зачете.

2) Уплатить взносы на КБК фиксированных взносов или на КБК ЕНП. При этом должно быть положительное сальдо ЕНС в размере не менее суммы уменьшения налога по ПСН. Представлять заявление о зачете в этом случае не надо.

Таким образом, можно платить взносы на ЕНП и не подавать заявление, утверждает ФНС.

ФНС в своем письме приводит пример. Для наглядности мы сделали таблицу.

Патент №1 с 01.01.23 по 30.03.23 Патент №2 с 01.07.23 по 31.10.23 Сумма налога по ПСН 12 000 8 000 Как ИП платит взносы на КБК фиксированных взносов или на КБК ЕНП на КБК фиксированных взносов или на КБК ЕНП Когда ИП платит взносы 27.03.23 10.08.23 В какой сумме ИП платит взносы 5 000 6 000 Когда ИП подает уведомление на уменьшение ПСН 30.03.23 10.08.23 Какое должно быть положительное сальдо на ЕНС 5 000 11 000 Нужно ли заявление о зачете нет нет Размер налога по ПСН 12 000 – 5 000 = 7 000 8 000 – 6 000 = 2 000

Таким образом, теперь есть три разъясняющих письма про фиксированные взносы: письмо Минфина от 20.01.2023 № 03-11-09/4254 о том, что надо платить на ЕНП и подавать заявление;

письмо ФНС от 31.01.2023 № СД-4-3/1023@ о том, что надо платить на КБК взносов и не подавать заявление;

письмо ФНС от 31.03.2023 № СД-4-3/3898@ о том, что надо платить на ЕНП и не подавать заявление.

Кстати, у нас есть разбор о том, как заполнить платежку на фиксированные взносы.