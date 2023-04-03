🔥🔥🔥 Для уменьшения налога по ПСН на фиксированные взносы, можно платить их на ЕНП и не сдавать заявление о зачете

Разъяснения даны в письме ФНС от 31.03.2023 № СД-4-3/3898@.
Можно применять два варианта:
1) Уплатить взносы на КБК ЕНП и сдать заявление о зачете.
2) Уплатить взносы на КБК фиксированных взносов или на КБК ЕНП. При этом должно быть положительное сальдо ЕНС в размере не менее суммы уменьшения налога по ПСН. Представлять заявление о зачете в этом случае не надо.
Таким образом, можно платить взносы на ЕНП и не подавать заявление, утверждает ФНС.
ФНС в своем письме приводит пример. Для наглядности мы сделали таблицу.
Патент №1 с 01.01.23 по 30.03.23
Патент №2 с 01.07.23 по 31.10.23
Сумма налога по ПСН
12 000
8 000
Как ИП платит взносы
на КБК фиксированных взносов или на КБК ЕНП
на КБК фиксированных взносов или на КБК ЕНП
Когда ИП платит взносы
27.03.23
10.08.23
В какой сумме ИП платит взносы
5 000
6 000
Когда ИП подает уведомление на уменьшение ПСН
30.03.23
10.08.23
Какое должно быть положительное сальдо на ЕНС
5 000
11 000
Нужно ли заявление о зачете
нет
нет
Размер налога по ПСН
12 000 – 5 000 = 7 000
8 000 – 6 000 = 2 000
Таким образом, теперь есть три разъясняющих письма про фиксированные взносы:
- письмо Минфина от 20.01.2023 № 03-11-09/4254 о том, что надо платить на ЕНП и подавать заявление;
- письмо ФНС от 31.01.2023 № СД-4-3/1023@ о том, что надо платить на КБК взносов и не подавать заявление;
- письмо ФНС от 31.03.2023 № СД-4-3/3898@ о том, что надо платить на ЕНП и не подавать заявление.
Кстати, у нас есть разбор о том, как заполнить платежку на фиксированные взносы.