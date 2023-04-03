ПСН

🔥🔥🔥 Для уменьшения налога по ПСН на фиксированные взносы, можно платить их на ЕНП и не сдавать заявление о зачете

Налоговики представили новый способ уплаты фиксированных взносов без заявления о зачете. Главное, чтобы было положительное сальдо ЕНС.

Версия для печати

Разъяснения даны в письме ФНС от 31.03.2023 № СД-4-3/3898@.

Можно применять два варианта:

1) Уплатить взносы на КБК ЕНП и сдать заявление о зачете.

2) Уплатить взносы на КБК фиксированных взносов или на КБК ЕНП. При этом должно быть положительное сальдо ЕНС в размере не менее суммы уменьшения налога по ПСН. Представлять заявление о зачете в этом случае не надо.

Таким образом, можно платить взносы на ЕНП и не подавать заявление, утверждает ФНС.

ФНС в своем письме приводит пример. Для наглядности мы сделали таблицу.

 

Патент №1 с 01.01.23 по 30.03.23

Патент №2 с 01.07.23 по 31.10.23

Сумма налога по ПСН

12 000

8 000

Как ИП платит взносы

на КБК фиксированных взносов или на КБК ЕНП

на КБК фиксированных взносов или на КБК ЕНП

Когда ИП платит взносы

27.03.23

10.08.23

В какой сумме ИП платит взносы

5 000

6 000

Когда ИП подает уведомление на уменьшение ПСН

30.03.23

10.08.23

Какое должно быть положительное сальдо на ЕНС

5 000

11 000

Нужно ли заявление о зачете

нет

нет

Размер налога по ПСН

12 000 – 5 000 = 7 000

8 000 – 6 000 = 2 000

Таким образом, теперь есть три разъясняющих письма про фиксированные взносы:

Кстати, у нас есть разбор о том, как заполнить платежку на фиксированные взносы.

Документы при увольнении: что и как выдавать?

06.03.2023 СФР напомнил, что в день увольнения застрахованного лица или прекращения с ним гражданско-правового договора страхователь должен передать работнику заверенные копии сведений персонифицированного учета и сведений о доходах и начисленных взносах. Какие еще документы нужно выдавать? Этот вопрос рассматривается в данной статье

Документы при увольнении: что и как выдавать?

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Новости ФНС

Ошибки в уведомлении без пени с 1 января по 30 июня 2023

ФНС распространило информацию, а Правительство издало постановление о том, что с 1 января по 30 июня 2023 года не будут начисляться пени в случаях, когда налогоплательщик допустил ошибки при формировании уведомления об исчисленных налогах или не направил его.

Ошибки в уведомлении без пени с 1 января по 30 июня 2023

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
НДФЛ

Если НДФЛ для богатых поднимется до 18%, многие могут начать скрывать свои доходы. Эксперт о возможном повышении ставки НДФЛ

Несмотря на расчеты ФНС, по которым бюджет получит с новой ставкой большие деньги, в конечном счете это может обернуться новыми схемами, опасается эксперт.

Читать еще