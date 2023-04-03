Предприятиям ОПК дадут субсидии на зарплаты иногородних сотрудников

Постановление правительства от 31.03.2023 № 520 опубликовано на сайте кабмина.

Субсидия будет, если расстояние между городом, где жил сотрудник, и его работой – не менее 50 км.

Субсидия = (3 МРОТ х РК + страховые взносы) х количество сотрудников.

Такая субсидия выплачивается четыре раза – каждые три месяца после трудоустройства работника.

Перечень организаций, которые нуждаются в сотрудниках, а также список востребованных профессий утверждают власти регионов. Такое предприятие должно входить в реестр организаций ОПК, который ведет Минпромторг.