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Предприятиям ОПК дадут субсидии на зарплаты иногородних сотрудников

Предприятия оборонного комплекса смогут получать компенсации затрат на зарплаты сотрудникам, которые переезжают к ним для работы не только из других регионов, но и из других муниципальных образований в пределах одного региона.

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Постановление правительства от 31.03.2023 № 520 опубликовано на сайте кабмина.

Субсидия будет, если расстояние между городом, где жил сотрудник, и его работой – не менее 50 км.

Субсидия = (3 МРОТ х РК + страховые взносы) х количество сотрудников.

Такая субсидия выплачивается четыре раза – каждые три месяца после трудоустройства работника.

Перечень организаций, которые нуждаются в сотрудниках, а также список востребованных профессий утверждают власти регионов. Такое предприятие должно входить в реестр организаций ОПК, который ведет Минпромторг.

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Предприятиям ОПК дадут субсидии на зарплаты иногородних сотрудников

Предприятия оборонного комплекса смогут получать компенсации затрат на зарплаты сотрудникам, которые переезжают к ним для работы не только из других регионов, но и из других муниципальных образований в пределах одного региона.

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