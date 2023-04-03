Маркетплейсам закроют доступ к картам, которые пользователи удалили с сервисов

Клиенты маркетплейсов начали жаловаться на списание с карт, которые они решили удалить из личного кабинета. Депутаты хотят законодательно запретить доступ онлайн-сервисов к удаленным картам.

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О планах на новый запрет пишут «Известия».

По действующим законам, клиент должен отозвать у маркетплейса разрешение на транзакции по его карте. Обычно достаточно удалить платежные данные из личного кабинета.

Однако у некоторых маркетплейсов пользовательские соглашения составлены таким образом, что позволяют списывать средства с удаленных карт.

«Мы считаем такую практику априори недобросовестной. Да, конечно, граждане могут сейчас обратиться в суд. Но почему они должны тратить свое время и силы на оспаривание очевидных вещей», – заявил Антон Немкин, депутат Госдумы, координатор проекта «Цифровая Россия».

Компания Wildberries сообщила, что они работают по закону, с карт списывают средства только тогда, когда клиент разрешил транзакцию в соответствии с договором-офертой.

При этом в правилах Wildberries есть пункт, что маркетплейс имеет право совершать списания с удаленных карт. Удаление данных не является отзывом согласия на проведение платежных операций.

В «Яндекс Маркете» сообщили, что если пользователь удалил данные о банковской карте, то с нее средства не будут списывать. Подобное заявили и в Ozon.

В поправки к закону «О защите прав потребителей» также добавят правила отмены платных подписок. Онлайн-сервисы будут обязаны четко и ясно прописывать, как пользователь может отменить платные услуги. Если подписчик отказался от сервиса, он все равно должен быть доступен до следующего периодического платежа. Работа не прекратится с момента отписки.

Если предложения депутатов будут приняты, они вступят в силу с 1 марта 2024 года.

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